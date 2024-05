Tras conocerse la noticia de la detención del jefe de la departamental local, José Luis Segovia, en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia Provincial, Héctor Blasi, referente de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito afirmó que una persona con "sus antecedentes por abusos no está capacitada para ese puesto".

El detenido fue centro de incriminaciones a mediados de junio del 2023 tras sus dichos con respecto a la inseguridad local donde indicó que “es una sensación y que no está”. Sobre ello, Blasi afirmó que “el Jefe departamental no se hace cargo de la situación” y que “una persona que piensa así, no puede estar en un cargo tan importante”.

En ese sentido, luego de resultar aprehendido, en dialogó con El Marplatense, el referente de la ONG expresó: "Si bien la noticia es cierta y están informando en qué marco está la causa, estamos tratando de ser cautos al momento de analizar la información completa. Porque si bien es un hecho en desarrollo, de a poco se va sabiendo más pero estamos a la expectativa de ver cómo termina todo".

“Nosotros en su momento, observamos cómo estaba la política de seguridad pública en Mar del Plata y sus estrategias para combatir el delito y veíamos que ya no era una persona capacitada para ejercer la función de la Jefatura Departamental", dijo.

Y agregó: "Por eso mismo, no nos explicábamos cómo podía seguir en un puesto tan relevante como lo es dirigir la Departamental de una ciudad bastante compleja como lo es la nuestra y más con sus dimensiones. Sabemos que nuestra ciudad es una de las más densamente pobladas de la Provincia".

Los cargos que se le acusan a Segovia son encubrimientos agravados, estafas procesales, asociación ilícita, todo en el marco de una causa iniciada en 2023 que está siendo investigada por la Justicia Provincial y en ese marco, la detención también se ejerció junto al policía provincial Gastón Moraña, dictado por la Justicia de Garantías , el policía federal Nicolás Rivademar, el ex DDI y ex policía Javier Martín González y el abogado Lautaro Resúa, de quien hasta el momento no se pudo hallar su paradero”.