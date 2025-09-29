facturas de gas

Concejos deliberantes de la Provincia se oponen a la derogación de la Zona Fría
Un aumento del 30% o 50% en la factura de gas “profundizaría la crisis que ya atraviesan los vecinos”, advirtió la edil de General Pueyrredon, Eva Ayala.
Un aumento del 30% o 50% en la factura de gas “profundizaría la crisis que ya atraviesan los vecinos”, advirtió la edil de General Pueyrredon, Eva Ayala.
El impacto que llegará en mayo podría ser de entre un 150 y un 300%.
Entre mayo y septiembre la factura de gas tendrá un descuento del 20 por ciento. La diferencia se cobrará luego, en los meses de verano, cuando el consumo es sensiblemente menor, detallaron desde el Ministerio de Hacienda.