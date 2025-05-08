Escuela Medicina

La Escuela de Medicina de la UNMdP lanzó una diplomatura en medicina neuralterapéutica
La formación consta de 240 horas reloj, con un desarrollo de ocho meses de duración y una modalidad principalmente a distancia.
La formación consta de 240 horas reloj, con un desarrollo de ocho meses de duración y una modalidad principalmente a distancia.
El titular de la carrera de Medicina, celebró con emoción la transformación de la Escuela Superior de Medicina en Facultad, un paso que calificó como “histórico” para la Universidad Nacional de Mar del Plata y para toda la comunidad.
El próximo martes y miércoles, de 10 a 12, estudiantes de medicina, docentes y personal del hospital ofrecerán una serie de actividades promo-preventivas e informativas en el predio de ingreso del nosocomio.
La expresión de hace 10 días del decano de la institución, Adrián Alasino, se ratificó este martes al realizarse la cantidad de casos nuevos en promedio de las últimas cuatros emanas, en la que fueron en marcado ascenso.