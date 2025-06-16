diseño gráfico

Vuelve la Feria de Invierno con más de 140 proyectos editoriales y una agenda cargada de actividades gratuitas
Su cuarta edición se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de junio, de 14 a 21 en el Teatro Auditorium.
Su cuarta edición se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de junio, de 14 a 21 en el Teatro Auditorium.
Adrián Alejandro Varela, más conocido como Ousi, se presentará este miércoles desde las 20 en 20 de Septiembre al 2650. .
“Estamos liderando en el desarrollo de packaging para productos”, contó el empresario Guillermo Dauverne. La empresa además logró avances en el desarrollo de procesos ecológicos.
Lo afirmó Franco Carlesimo, quien decidió migrar a Barcelona con su familia en 2017 y se gana la vida con el modelado 3D.