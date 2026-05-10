desaparción

Encontraron en Rosario a la pareja cordobesa que era buscada tras viajar a Mar del Plata
La desaparición llevaba casi tres meses y el caso había sumado preocupación por una presunta amenaza de muerte recibida antes de perder contacto con la familia.
La desaparición llevaba casi tres meses y el caso había sumado preocupación por una presunta amenaza de muerte recibida antes de perder contacto con la familia.
La adolescente de 16 años desapareció el pasado 30 de junio y sus restos fueron hallados el 11 de julio. Desde entonces, el crimen está sin novedades.
La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que las autoridades confirmaran que un hombre fue detenido para ser interrogado en relación al caso.