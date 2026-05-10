La pareja cordobesa que era intensamente buscada desde febrero luego de viajar a Mar del Plata fue localizada en Rosario, provincia de Santa Fe. La noticia fue confirmada después de que ambos lograran comunicarse con sus familiares tras la amplia difusión pública del caso.

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Se trata de Melisa Martínez y Pablo Arévalo, quienes habían llegado a la ciudad balnearia durante el verano con intenciones de trabajar y permanecer allí por un tiempo. Sin embargo, con el correr de las semanas dejaron de responder mensajes y llamadas, situación que encendió la alarma entre sus allegados.

La preocupación creció aún más debido a que, antes de perder contacto, la mujer habría comentado a familiares que había recibido amenazas de muerte. Ese dato formó parte de la denuncia realizada por el entorno de la pareja y generó mayor incertidumbre alrededor de lo sucedido.

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A raíz de la falta de noticias, familiares y amigos iniciaron una intensa campaña de difusión en redes sociales y medios de comunicación para intentar obtener información sobre su paradero. Finalmente, en las últimas horas ambos se comunicaron y confirmaron que se encuentran en buen estado de salud.

Según trascendió, actualmente viven en Rosario, aunque hasta el momento no brindaron demasiadas precisiones sobre los motivos por los cuales permanecieron incomunicados durante casi tres meses. Tras el contacto, la familia expresó alivio y la búsqueda quedó oficialmente desactivada.

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