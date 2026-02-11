Según informaron medios locales en Estados Unidos, el procedimiento se llevó adelante en la zona de Tucson, Arizona, donde fue vista por última vez la mujer de 84 años. Si bien el hombre fue demorado para declarar, por el momento no se confirmó si se trata del sospechoso que aparece en las imágenes difundidas por el FBI.

Ads

En paralelo, el organismo federal publicó nuevos videos de cámaras de seguridad en los que se observa a un individuo armado y con el rostro cubierto en las inmediaciones de la vivienda. Las imágenes corresponden a la madrugada en la que se denunció la desaparición y forman parte del material clave que analiza la investigación.

Desde la Oficina del Sheriff del Condado de Pima señalaron que no brindarán mayores detalles para no entorpecer el trabajo judicial, mientras que el FBI continúa recibiendo información que pueda aportar datos sobre el paradero de Nancy.

Ads

El caso generó fuerte repercusión en los medios estadounidenses debido a la exposición pública de Savannah Guthrie, una de las figuras más reconocidas de la televisión. A más de diez días de su desaparición, la familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida y las autoridades aseguran que la búsqueda sigue activa.





Ads