Darío Zunda
Crisis en Garbarino: "Volveremos a la calle a reclamar por los sueldos"
Reclamo por el despido de una delegada en la empresa Thema Red Médica
Alertan que "la desocupación podría llegar al 20%" en Mar del Plata
Comercio: "Si la cuarentena se extiende se va a requerir mayor presencia del Estado"
Trabajadores de Torres y Liva: "Necesitamos respuestas urgentes para que la gente pueda cobrar"
Alfajores Balcarce: "Los empleados no cobran el sueldo y están sin cobertura de salud"
Empleados de Balcarce no cobran sus sueldos y pasan las fiestas "sin dinero en el bolsillo"
Durante los próximos días estarán haciendo asambleas para visibilizar la problemática. Aseguran que no les abonaron los salarios de noviembre, que no hay arreglos por el bono de 5 mil pesos y que tampoco se abonó el aguinaldo. Más de 100 trabajadores se verían afectados.
Feria de Constitución: "Ninguna medida afectará la fuente de trabajo por el momento"
En el marco de la situación de incertidumbre con respecto a la continuidad laboral de 200 trabajadores, referentes gremiales se reunieron con la jueza del tribunal N° 12. Manifestaron que "se establecerá una mesa de diálogo, intentando buscar una solución para que no se agrave la conflictividad soci
Musimundo reabrió sus puertas en Mar del Plata reincorporando a 14 trabajadores
La empresa reabrió la sucursal ubicada en Luro y Salta, retomando a sus 14 trabajadores, mientras que la sucursal de Rivadavia y La Rioja, permanecerá cerrada y sus 11 empleados cobrarán las indemnizaciones correspondientes.
Trabajadores de Ribeiro denuncian que hace dos meses que no les pagan el sueldo
Por esa razón, mañana mantendrán una asamblea en conjunto con el gremio de Empleados de Comercio para definir las acciones a seguir. En ese periodo, apenas les habrían pagado 8 mil pesos a sus nueve empleados, de acuerdo con lo expresado por el secretario Darío Zunda a El Marplatense.
Musimundo: en Mar del Plata abre una sola sucursal y se reincorporan 14 trabajadores
Así lo confirmó a El Marplatense el secretario gremial de Empleados de Comercio Darío Zunda. La sucursal que entraría en funcionamiento es la de Luro y Salta. La otra, de Rivadavia y La Rioja, permanecería cerrada. Todavía falta definir el futuro de la otra mitad de empleados, que desarrollaban sus