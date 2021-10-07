Musimundo: en Mar del Plata abre una sola sucursal y se reincorporan 14 trabajadores

Así lo confirmó a El Marplatense el secretario gremial de Empleados de Comercio Darío Zunda. La sucursal que entraría en funcionamiento es la de Luro y Salta. La otra, de Rivadavia y La Rioja, permanecería cerrada. Todavía falta definir el futuro de la otra mitad de empleados, que desarrollaban sus