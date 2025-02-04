Desplazaron a toda la cúpula de la policía bonaerense en Mar del Plata
Fue una decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, debido al brutal crimen del kiosquero Cristian Velázquez.
Fue una decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, debido al brutal crimen del kiosquero Cristian Velázquez.
El complejo antiaéreo permite detectar proyectiles a distancia y frenarlos antes de que caigan.
La comisario general Marcela Martí, quien hasta ahora estaba al frente de la Superintendencia de Policía Local, pasará a estar a cargo de la Superintendencia de Institutos Policiales, área donde se forman los agentes de la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires.