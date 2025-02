Por decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, desplazaron a toda la cúpula de la policía bonaerense de Mar del Plata, debido al brutal crimen del kiosquero Cristian Velázquez, quien fue asesinado ayer de un disparo en la cabeza mientras atendía su local en la avenida Jacinto Peralta Ramos e Irala.

Pero además de este último caso que sacudió a la ciudad, también se debe a que en el organismo no estarían conformes con el accionar de los jefes policiales en los últimos meses, sumado a una serie de robos y homicidios.

Puede interesarte

Esta tarde llegará a la ciudad el jefe de la Policía Bonaerense, el comisario general Javier Villa, para anunciar oficialmente el relevamiento y reunirse con las nuevas autoridades de la Departamental de General Pueyrredon.

El reemplazante de Luis Senra sería Edgardo Vulcano. No obstante, permanecería en su cargo el titular de la DDI, el comisario mayor Juan Lucero, quien lidera el área de investigación. Fuentes oficiales afirmaron que los cambios serán “de nombre y no de comandos”, por lo que no habrá modificaciones en la operatividad de la fuerza.

Senra había asumido la conducción de la Departamental en junio del año pasado, a partir de la detención de su antecesor, el comisario mayor José Luis Segovia, investigado en una causa por asociación ilícita.

Según datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, a cargo de Javier Alonso, la cúpula de Mar del Plata no logró bajar la tasa de homicidios, la cual se incrementó un 30% el 2023 y en 2024 se mantuvo en esa cifra. Ese sería le motivo de los dos desplazamientos en tan poco tiempo.

Puede interesarte

Así fue el crimen del kiosquero

Cristian Velázquez, un kiosquero de 50 años que ya había sufrido cuatro asaltos previos, fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un violento asalto ocurrido en su local de la avenida Jacinto Peralta Ramos e Irala.

El hecho sucedió ayer a la tarde, cuando dos delincuentes ingresaron al comercio y le dispararon en la cabeza después de que intentara defenderse con gas pimienta.

En abril del año pasado, en una circunstancia similar, Velázquez se había salvado milagrosamente cuando le dispararon y el proyectil quedó incrustado en un paquete de chicles.

Por el momento hay un solo detenido por el crimen, un hombre apodado “Nacho” que fue capturado en su domicilio ubicado en Cuba al 3000, mientras que el otro sospechoso, conocido como “El Guachín”, sigue prófugo.