En Mar del Plata "no hay presencia de coliformes fecales"
Señaló Carlos Katz, presidente de OSSE, tras la controversia por los casos de gastroenteritis que se detectaron en las playas de Brasil.
Señaló Carlos Katz, presidente de OSSE, tras la controversia por los casos de gastroenteritis que se detectaron en las playas de Brasil.
En un nuevo encuentro de “Perspectivas Urbanas”, especialistas y vecinos alertaron sobre la fragilidad del frente costero y reclamaron planificación sostenible, participación ciudadana y presencia activa del Estado.
El equipo del reconocido entrenador Leonardo Malgor se tomó el trabajo de acondicionar los bancos de madera que se extienden a lo largo de la Costa marplatense. Una mano de pintura y una mano para marplatenses y turistas.