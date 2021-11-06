Coronavirus
Una clínica de Mar del Plata celebró no tener pacientes internados por COVID
Caen los casos por novena semana consecutiva y acumulan un descenso del 70% respecto del pico
Una vacuna tras otra: más de 9 mil dosis aplicadas en Mar del Plata en la primera jornada especial
El programa de detección Covid se muda a Parque Peña
Israel calificó a la Argentina como país “de mayor riesgo” por los casos de coronavirus y sus ciudadanos sólo podrán viajar con un permiso especial
Tandil: bajaron los casos positivos, pero se registraron dos muertes
Detectan 41 casos positivos de coronavirus en el inicio de la Copa América
Brasil se encuentra en situación crítica en la ocupación hospitalaria de la mayor parte del país según el laboratorio oficial Fiocruz, del Ministerio de Salud.
Segunda ola: la Provincia confirma a Mar del Plata en Fase 2
El jefe de Gabinete Carlos Bianco encabezó la conferencia de prensa que no tuvo a Daniel Gollán.
Coronavirus: hay 7.969 personas en terapia intensiva, cifra que aumenta todos los días
El reporte diario indicó que que en las últimas 24 horas fueron confirmados 21.292 nuevos contagios y otros 687 fallecidos.
Susana Giménez está “estable” y sigue internada por coronavirus en Punta del Este
"Es normal que entre el día 6 y el 8 sea en los que la tos molesta más, están haciéndole todos los estudios que le tienen que hacer”, informó este viernes su hermano, Patricio Giménez.
Con el 20 % de su población vacunada, Italia se prepara para eliminar el toque de queda nocturo
Más de 3 millones de habitantes de las regiones que pasaron a considerarse de bajo riesgo podrán desplazarse y permanecer en la calle o en bares sin límite horario. Para el resto del país, se mantiene la prohibición de circular entre las 23 a 5.
El Gobierno ya cerró un acuerdo con CanSino para traer su vacuna monodosis al país
Lo anticipó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Aun falta la aprobación de ANMAT. La compañía es China y el fármaco tiene una efectividad del 65,7%, que trpa al 90,9 en casos graves.
Tratamiento para pacientes con Covid en Mar del Plata tiene respaldo Internacional
La Fundación Enfisema de esta ciudad participa de este ensayo clínico a nivel internacional. Está aprobado por la ANMAT.
La Unión Europea donará 100 millones de vacunas a países de ingresos bajos y medios
"Todo el mundo, donde sea" debería tener acceso a los inmunizantes, indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al comienzo de una reunión que se realiza principalmente de forma virtual debido a la pandemia.
Hallan una nueva forma de transmisión del COVID-19, lo que daría pistas de cómo combatir al virus
Investigadores italianos, franceses y españoles descubrieron que el virus responsable del COVID-19 se transmite también por células del sistema inmune, lo que permite inhibir o contrarrestar la infección utilizando unas moléculas determinadas. El hallazgo fue publicado en la revista científica Plos Pathogens.
Vizzotti: “La mayoría de los que entran a terapia intensiva tienen entre 50 y 60 años”
La ministra de Salud advirtió sobre la difícil situación que vive el sistema sanitario. Y dijo que "quien ingresa a un respirador tiene 80% de posibilidades de fallecer".
Oficializan el incentivo al personal de la salud y lo elevan a 6.500 pesos
Se trata del bono que había sido otorgado el año pasado por 5.000 pesos. Según el Gobierno llegaría a unos 740 mil trabajadores.