Coronavirus

Con el 20 % de su población vacunada, Italia se prepara para eliminar el toque de queda nocturo

Más de 3 millones de habitantes de las regiones que pasaron a considerarse de bajo riesgo podrán desplazarse y permanecer en la calle o en bares sin límite horario. Para el resto del país, se mantiene la prohibición de circular entre las 23 a 5.