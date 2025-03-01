Mar del Plata recibirá la Copa Nacional de Marcha Atlética "Luis Alem"
En el contexto del Campeonato Sudamericano, Mar del Plata será sede de la Copa Nacional de Clubes de Marcha Atlética.
En el contexto del Campeonato Sudamericano, Mar del Plata será sede de la Copa Nacional de Clubes de Marcha Atlética.
El equipo de la entidad marplatense ganó la competencia que se llevó adelante este fin de semana en el Estadio "Justo Román".
Este fin de semana se llevó adelante este certamen que coronó como campeona a Micaela Levaggi en los 1.500 metros. Además, el equipo Malgor terminó tercero.
Este domingo, se desarrolló la segunda y definitiva jornada de la Copa Nacional de Clubes donde Florencia Borelli y su lucha en los 5000 metros con Daiana Ocampo fueron el punto más atractivo. El ganador de la Copa fue la Asociación Deportiva Quirón.