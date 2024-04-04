¿El dengue puede afectar a las mascotas?
De acuerdo al veterinario marplatense Sergio Rogala, el virus "ataca a especies puntuales" pero "no es trófico para perros ni gatos".
De acuerdo al veterinario marplatense Sergio Rogala, el virus "ataca a especies puntuales" pero "no es trófico para perros ni gatos".
Así lo informó el Ministerio de Salud en su último boletín epidemiológico. Se registraron 41 muertes en territorio bonaerense.
Lo señaló la epidemióloga Analía Rearte, quien precisó que se debe "trabajar fuertemente en invierno para interrumpir la circulación o impedir que venga el mosquito”.
Lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. Son casi 233 mil desde fines de julio y principio de agosto de 2023.
La suba de contagios registrada hace ya varias semanas hace que extremar los cuidados vuelva a ser una medida fundamental para evitar el virus.
"Se inició un proceso de distensión del sistema sanitario" por el descenso de casos de Covid, dijo el ministro de salud, Daniel Gollan.
Las dosis permiten un tránsito por la enfermedad de leve a moderado.
En promedio, hubo unos 6.020 contagios de coronavirus por jornada. Bianco pidió “reducir la circulación” y continuar con las medidas de cuidado.
En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 9.215 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en el país y 488.007 el total de infectados hasta el momento.
El Ministerio de Salud informó 53 nuevos fallecimientos y son 9.912 las víctimas fatales en el país.
El Ministerio de Salud informó este jueves por la mañana 38 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 9.155 la cifra de muertos desde marzo pasado.
En el reporte oficial se indicó que fueron 7.187 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 408.426 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 900 casos por cada 100.000.