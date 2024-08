Luego de que el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, advirtiera sobre un próximo brote de dengue muy grave para la zona, lo anunciado comenzó a generar fuertes preocupaciones por las consecuencias que traería.

“Va a ser desquiciante para la gente”, sentenció Kreplak y explicó que se deberá a "la falta de diálogo entre Nación y Provincia. La gente no sabrá qué hacer. No saber si se vacunará, donde, como. Depende de si cruza una calle o no. Estamos en un momento de una gravedad institucional respecto al sistema de salud inusitada. Y lo que viene para diciembre, creemos que es grave".

Además, expresó que la vacuna existente en el país es “eficiente, segura y cara" pero admitió que ”no hay cantidad suficiente para abordar la vacunación entre todos".

Puede interesarte

Ante esto, la secretaria de Salud del Municipio, Viviana Bernabei, dialogó con El Marplatense y dijo: "En Buenos Aires podemos dividir en dos temas lo que es el brote de dengue. Ya tuvimos en el área del conurbano uno, en la temporada pasada. Hacia nuestra región no llegó así que no podemos hablar de que lo tengamos si o si. Hablando con gente de epidemiología de CABA entre que ellos detectaron la circulación del mosquito, hasta que se produjo el brote más fuerte, pasaron siete años".

"En Mar del Plata, las condiciones climáticas, los incrementos de temperatura hacen que quizás estemos más cerca que en siete años. Nosotros lo dijimos saliendo de la temporada, que íbamos a trabajar durante todo el invierno para prepararnos para las eventualidades que nos acarree la circulación si es que la habrá", aclaró.

"Con todo esto, trabajamos con el Emsur, con los colegios, con la gente de educación, con la división salud escolar a nivel de concientización en las escuelas sobre todo el tema del descacharrado domiciliario porque hay que hacer hincapié en los lugares donde se puede ubicar el mosquito. Por eso es importante seguir trabajando bajo la consciencia de las personas, no tener fuentes que brinden el crecimiento del insecto y generar las condiciones higiénico y sanitarias dentro de cada domicilio", agregó.

Puede interesarte

"La semana que viene tenemos pautada una nueva reunión para hacer toda una reformulación porque el Emsur viene con un Programa de trabajo todos los días en los colegios. Esto es fundamentalmente educativo. No hay otra forma de trabajar en la prevención si no es así", sostuvo la referente de la secretaría de Salud en General Pueyrredon.

"Yo creo que está bien plantear la situación, en este caso del Ministro de la Provincia. Lo que si hay que hacer es especial énfasis es en que lo que ocurrió en una zona de Buenos Aires, en este caso en el conurbano, no es lo mismo que pasó en el interior o en lugares más alejados como Mar del Plata. Y no es lo mismo lo que se ve en la Provincia con brotes de dengue a las del norte que reiteradamente los tienen y por ende son declaradas como zonas endémicas. Es por eso que Nación autorizó la compra de las vacunas sobre esas mismas", concluyó.