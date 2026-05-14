Kicillof entregó la computadora número 100 mil del programa Conectar Igualdad Bonaerense

Fue en el marco del acto de distribución de netbooks a 857 estudiantes del municipio de Malvinas Argentinas. “Las computadoras son para estudiar, pero también para jugar, para explorar y conectarse con otras personas: todos los y las bonaerenses tienen también derecho a disfrutar”, dijo Kicillof.