Conectar Igualdad Bonaerense: entregaron computadoras a estudiantes de Dolores y General Guido
En el marco del programa, estudiantes del último año recibieron netbooks para fortalecer su formación y reducir la brecha digital.
En el marco del programa, estudiantes del último año recibieron netbooks para fortalecer su formación y reducir la brecha digital.
La entrega se realizó en Coronel Vidal con presencia de autoridades provinciales y locales. Los equipos fueron destinados a escuelas secundarias y de educación especial del distrito.
Fue en el marco del acto de distribución de netbooks a 857 estudiantes del municipio de Malvinas Argentinas. “Las computadoras son para estudiar, pero también para jugar, para explorar y conectarse con otras personas: todos los y las bonaerenses tienen también derecho a disfrutar”, dijo Kicillof.