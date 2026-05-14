El Gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó 66 computadoras a estudiantes del último año del nivel secundario en las localidades de Dolores y General Guido, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, con el objetivo de reducir la brecha digital y promover la equidad educativa.

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Las actividades comenzaron en Dolores, donde se distribuyeron 22 netbooks entre alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 Osvaldo Magnasco y la Escuela Especial N°501 Manuela B. de Urdamuideluz, en un acto encabezado por Juan Brardinelli, director provincial del Programa Puentes.

Posteriormente, en General Guido, se entregaron 44 computadoras a estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N°1, la Escuela de Educación Secundaria N°2 Dr. Ibérico de Amezola y el Centro Educativo para la Producción Total N°28 La Unión. El acto contó con la participación del intendente Carlos Humberto Rocha, junto a Brardinelli y el director de Tecnología Educativa, Santiago Albarracín.

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Estas entregas se suman a la realizada el 11 de mayo en Mar Chiquita, donde 113 estudiantes de ocho escuelas recibieron sus netbooks, en una actividad encabezada por el intendente Walter Wischnivetzky, la directora general de Cultura y Educación Flavia Terigi y el subsecretario Juan Manuel Padín.

El programa Conectar Igualdad Bonaerense busca garantizar el acceso a tecnología y software educativo, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes y brindando herramientas clave para su desarrollo académico y futuro profesional.

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