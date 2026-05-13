En el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, se entregaron 113 netbooks a estudiantes de Mar Chiquita durante un acto realizado en la Escuela Secundaria Agraria de Coronel Vidal, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

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La jornada fue encabezada por la directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente Walter Wischnivetzky; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, Juan Padin; y el senador Jorge Paredi.

Los equipos fueron destinados a las escuelas de Educación Secundaria N°4, 5, 7 y 8, a la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 y a las instituciones de Educación Especial N°501, 502 y 503, con el objetivo de fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas.

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Wischnivetzky agradeció la implementación del programa y destacó el esfuerzo provincial y señaló que “creemos que la educación es el motor para la movilidad social ascendente y programas como este son fundamentales para igualar el acceso a oportunidades”.

También participaron de la actividad la jefa Distrital de Educación, Verónica Serantes; la presidente del Consejo Escolar, María Alicia López; el secretario de Educación, Germán Montes; y el presidente del HCD, Carlos Minnucci.

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