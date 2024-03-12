Daniel Díaz: "Vuelvo con ideas para aplicar en la ciudad"
El ex Subsecretario de Desarrollo Integral de la Actividad Deportiva de la Nación habló sobre su nuevo rol en la ciudad trabajando dentro del EMDeR.
El ex Subsecretario de Desarrollo Integral de la Actividad Deportiva de la Nación habló sobre su nuevo rol en la ciudad trabajando dentro del EMDeR.
El seleccionado nacional consiguió las plazas en el doble par ligero femenino y masculino en el Preolímpico de Río de Janeiro, Brasil.
Así habló Nora Vega luego del anuncio de Gerardo Werthein de que no se presentará como candidato a presidente del COA el año próximo. “Nadie sabía y todos los consejeros nos desayunamos con la noticia”, dijo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).