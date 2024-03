Después de terminada su gestión como uno de los dirigentes más importantes en la Secretaría de Deportes de la Nación, Daniel Díaz volvió a Mar del Plata para seguir trabajando por el deporte. Ahora será desde el EMDER, pero también dentro del Comité Olímpico Argentino (COA) donde fue elegido como consejero representando a la Confederación Argentina de Atletismo.

En diálogo con Marca Deportiva, el marplatense explicó que "una de las cosas que me dejó la gestión fue estrés. Estoy muy activo desde que me reincorporé nuevamente en el EMDER en Desarrollo Deportivo; dentro de Deporte Federado. Tratando de hacer cosas para el deporte de la ciudad. Será en otro ámbito y otro territorio, pero no menos importante", destacó el ex Subsecretario de Desarrollo Integral de la Actividad Deportiva de la Nación.

La experiencia no sólo le dejó estrés, sino también un abanico de conocimientos muy importantes: "fue un aprendizaje muy grande en materia de gestión política y deportiva, me deja herramientas que tienen que ver con relaciones humanas, un capital social importante. Pudimos caminar el territorio nacional, me fueron quedando relaciones y amigos. Ver como se gestiona el deporte en un país diverso y extenso como el nuestro, te abre la cabeza y vengo con ideas para aplicar en la ciudad".

Todo esto, ahora quiere trasladarlo a Mar del Plata y fue más específico en lo que empezará a trabajar: "particularmente ahora voy a centrarme en la actividad que me pidieron llevar adelante dentro de deporte federado. Trataremos de desarrollar fuertemente ciertos deportes que les falta un empujón para llegar a integrar equipos nacionales. Debemos velar para que los deportistas de distintas disciplinas puedan ser vistos por la mirada de los técnicos nacionales. Cuando detectemos alguien que tiene talento utilizaremos el acercamiento con los entrenadores de todos los deportes para que los puedan ver".

También hay otra tarea que pretende llevar adelante Daniel Díaz: "Es importante traer más campus de entrenamiento y desarrollo a la ciudad de Mar del Plata. Hay campeonatos nacionales que se pueden realizar acá y ya se han comunicado algunas Federaciones".

Paralelamente, estará vinculado al Comité Olímpico Argentino (COA), donde recientemente asumió como consejero en representación de su deporte, el atletismo: "La CADA me permitió ser el representante en el Comité Olímpico y me encontré con la gente con la que trabajamos durante la gestión. Particularmente el rol del consejero es llevar las políticas deportivas que tiene prevista el deporte, trabajarlas con decisiones del Consejo Directivo del COA. Consultamos los temas entre los consejeros y brindamos la opinión de acciones y políticas que lleva adelante el comité tanto dentro del país como hacia afuera. Por ejemplo, que se sede se elegirá para el próximo Juego Panamericano, si será Paraguay o Lima".