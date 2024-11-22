Conflicto universitario: "Los mayores defensores de la calidad educativa somos los propios docentes"
Docentes universitarios realizaron una nueva clase pública y no descartan una próxima Marcha Federal.
Docentes universitarios realizaron una nueva clase pública y no descartan una próxima Marcha Federal.
Desde el mediodía, mientras se define en el Senado, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) decidió movilizarse al centro de Mar del Plata a la espera de que se sancione el fondo destinado a las casas de altos estudios.
El gremio de docentes afirmó que ante un posible veto del Presidente, se tomarán más medidas para seguir con la lucha.
Luego de 96 horas de paro y tras una asamblea, decidieron endurecer las medidas para las instituciones nacionales.
Docentes y nodocentes realizaron un paro con clases públicas frente al Municipio.
Además, el lunes también habrá una nueva jornada de clases públicas en el complejo universitario.