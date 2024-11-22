Paro y clases públicas en la peatonal San Martín en rechazo del veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Desde el mediodía, mientras se define en el Senado, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) decidió movilizarse al centro de Mar del Plata a la espera de que se sancione el fondo destinado a las casas de altos estudios.