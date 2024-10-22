En el marco de dos nuevas jornadas de paro, el sector universitario realiza un nuevo cese de actividades de 48 horas a nivel nacional. En Mar del Plata estas medidas de fuerza fueron ratificadas y endurecidas con el anuncio de otro paro la próxima semana y clases públicas cada miércoles.

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Las medidas de fuerza se enmarcan en el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y al presupuesto para el sector, llevado a cabo por el presidente Javier Milei quien afirmó querer auditar las instituciones para saber cuál es el dinero que necesitarán en el año 2025.

En ese sentido, Pedro Sanllorenti, secretario de la Asociación de Docentes Universitarios de Mar del Plata (ADUM) dialogó con El Marplatense y expresó: "Hasta el momento no hay negociación. El Gobierno hizo anuncios cuando estábamos en vísperas de la marcha universitaria y el tratamiento del veto. Supuestamente el PRO dice que vendió sus votos y avaló el veto presidencial porque consiguió algún tipo de mejora para nuestros salarios pero al día de hoy, nada de esto se cumplió. No hay ninguna certeza y las informaciones que llegan desde el Ministerio afirman que no se está haciendo una liquidación de sueldos para este mes, que contemple algo de eso".

"Por lo tanto seguimos igual y en cuanto al presupuesto, tanto los docentes, no docentes, estudiantes y rectores, estamos todos preocupados porque el proyecto de ley para el 2025 contempla la mitad de los fondos a los que aspira el sistema universitario. El año que vine vamos a estar igual o peor", dijo.

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"Por eso es que la Asamblea que se realizó el lunes, no solo ratificó el paro que se está realizando en todas las instituciones nacionales, sino que agregó una serie de elementos nuevos: la realización de una asamblea que acordamos conjuntamente con los estudiantes y no docentes, que sea intrafacultades e interclaustro para definir un plan de acción común. En segundo término, resolvimos realizar un paro rotativo de 24 horas desde la próxima semana. Entendemos que con esta nueva medida, ya esta semana estamos cubiertos y vamos a concurrir a una reunión este viernes que llevarán a cabo los sindicatos docentes de dos federaciones. Allí se verán las ideas nacionales", afirmó.

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Y agregó que "en ese marco, hoy se realizan clases públicas en muchos lugares del país, en particular en Plaza de Mayo y seguramente vamos a coincidir con ellos porque acordamos que todos los miércoles haremos lo mismo, para explicar lo que llamamos la post verdad presidencial, que vendría a ser la mentira sobre las universidades nacionales. Allí hablaremos sobre las cuestiones de las auditorias, el número de estudiantes, el presupuesto, todas aquellas cosas que el Gobierno intenta imponer y que no cuenta con el mínimo respaldo de argumentos sólidos".

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"Hay una cosa que es cierta y es que muchos de los paros que realizamos coincidieron con mesas de exámenes, en varios casos se reprogramaron o eso es lo que debería ocurrir. Se alargan los periodos de las cursadas porque todos están tratando de salvar lo que llamamos el cuatrimestre porque es importante el esfuerzo que todos hicimos. A veces cuando uno hace paro, termina trabajando más porque hay que reprogramar cosas que no se habían pensado. El esfuerzo es del lado de los docentes y del de los estudiantes también", concluyó el referente de ADUM.