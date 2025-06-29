El Chelsea de Enzo Fernández goleó al Benfica en el alargue y está en cuartos de final
Ángel Di María lo empató para las “Aguilas” y forzó el alargue tras la suspensión, pero los “Blues” fueron efectivos y siguen en carrera en el Mundial de Clubes.
Ángel Di María lo empató para las “Aguilas” y forzó el alargue tras la suspensión, pero los “Blues” fueron efectivos y siguen en carrera en el Mundial de Clubes.
Fue el francés Wesley Fofana, actual futbolista del Chelsea. Además, la Federación Francesa de Fútbol presentará una denuncia judicial.
El arquero fue titular en la victoria del equipo inglés ante el Chelsea por 2 a 1. Una gran temporada para el oriundo de la ciudad que pudo demostrar sus capacidades y coronar con un título.