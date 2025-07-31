cepillado dental

Con música y diversión, el Jardín Juanito Bosco recibió los cepillos de dientes de la Fundación Sol Más Sonrisas

"Realmente fue un éxito la campaña", aseguró la presidente de la organización, Sandra Domínguez. En la jornada, las maestras acompañaron a cada niño y recibieron el primer tomo de la historieta Solcito y sus amigos.