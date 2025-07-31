cepillado dental

Realizan una colecta de cepillos de dientes para alumnos del Jardín de Infantes y Casa del Niño Juanito Bosco
Es llevada a cabo por la Fundación Sol Más Sonrisas, y se pueden entregar de lunes a viernes, de 8 a 18, en Belgrano al 2737.
Es llevada a cabo por la Fundación Sol Más Sonrisas, y se pueden entregar de lunes a viernes, de 8 a 18, en Belgrano al 2737.
"Realmente fue un éxito la campaña", aseguró la presidente de la organización, Sandra Domínguez. En la jornada, las maestras acompañaron a cada niño y recibieron el primer tomo de la historieta Solcito y sus amigos.
Ser constante con una buena rutina de higiene y cuidado bucal contribuye a evitar su formación.