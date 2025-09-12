La campaña del mes de las infancias de la fundación marplatense Sol Más Sonrisas, en conjunto con las chicas de Cuento con Vos, llegó a su fin durante esta mañana con la entrega de cepillos de dientes para los niños y niñas de las salas de 3 y 4 del Jardín de Infantes y Casa del niño Juanito Bosco.

Más de 50 niños disfrutaron de un encuentro lleno de enseñanzas junto a canciones y bailes. Sus maestras acompañaron a cada estudiante y recibieron también el primer tomo de la historieta Solcito y sus amigos para que puedan leer en clase y aprender día a día el hábito saludable de cuidar su boca.

Frente a esta jornada, la presidente de la fundación, Sandra Domínguez, señaló: “Con la prevención, podemos evitar un montón de enfermedades graves. Si logramos hacer el hábito de la mano de las maestras que nos ayudan en los recreos para recordarle a los niños que deben cepillar sus dientes, para mí es una tarea cumplida. Sabíamos desde un comienzo que teníamos corazones solidarios en la ciudad y realmente fue un éxito la campaña. Les agradecemos porque hacen posible que nosotros podamos repartirlos”.

Asimismo, anunció que seguirán con campañas en un futuro cercano e invitó a “todos a seguir los canales oficiales de la fundación”.

SOL MÁS SONRISAS

Desde 2018, la organización trabaja por la prevención de la salud bucal de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de General Pueyrredon.

La fundación y sus voluntarios comprenden que la falta de sonrisas por falta de salud bucal es un problema que afecta la forma en que las personas se vinculan, se expresan y enfrentan la vida. Además, está comprobado que la problemática comienza en la infancia y se prolonga hasta la adultez con consecuencias graves en salud tanto física como emocional.

En la misma línea, recordaron que, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades bucales afectan a cerca de 3.500 millones de personas en todo el mundo, de las que 2.000 millones padecen caries en dientes permanentes, mientras que 514 millones de niños sufren de caries en los dientes de leche. Estos datos son alarmantes y Sol Más Sonrisas afirma que “toda persona en cualquiera sea su etapa biológica tiene derecho a una salud bucal de excelencia”.

Por este motivo, mediante los programas educativos en escuelas, sociedades de fomento y casas del niño de la Municipalidad de General Pueyrredon, más de 500 niños y niñas aprendieron a cuidar su salud bucal.