Cartoneros y Recicladores (FACCyR)

Cooperativas de cartoneros y recicladores acordaron con el Emsur
Así lo indicaron desde el Sindicato de Trabajadores Municipales en el marco del conflicto que comenzó la semana pasada con una manifestación en las puertas del Ente.
Así lo indicaron desde el Sindicato de Trabajadores Municipales en el marco del conflicto que comenzó la semana pasada con una manifestación en las puertas del Ente.
El acuerdo fue la construcción de un baño para los trabajadores y un playón de hormigón, con plazo hasta el último día del año.
Así lo indicaron desde el Emsur con respecto a la manifestación que lleva adelante el sector en las puertas del Ente.
El sector llevó la protesta hasta el COM. donde el Intendente realizó la conferencia de prensa y dijo que el bloqueo en el Emsur fue por una "política que toma de rehenes a los vecinos”.
Se debe a que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Cooperativa RUM bloquearon esta mañana el ingreso y egreso del predio del organismo municipal.
La iniciativa formulada por Conarcoop y FACCyR cuenta con el impulso del Ministerio de Ambiente de la Nación y busca establecer una tasa ambiental para financiar políticas de gestión de residuos y reducir el impacto ambiental.