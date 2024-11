Luego de que se hiciera conocer el pedido hacia el Municipio por parte del sector de cartoneros, carreros y recicladores en donde indicaron necesitar mejores condiciones laborales, desde el Emsur afirmaron padecer la posibilidad de salir a trabajar, ante la fuerte presencia de los trabajadores en las inmediaciones del Ente.

Asimismo, el Presidente del Emsur, Santiago Bonifatti expresó que ante la falta de diálogo, “el Municipio no aceptará medidas extorsivas no dejando salir a trabajar” y adhirió que “si no se levanta el corte inmediatamente, no habrá nada que hablar”.

Sin embargo, este martes, Cristian Milasincic, secretario adjunto del STM indicó a El Marplatense: "Tal como ya se sabe, hay un conflicto entre el Ejecutivo Municipal y las cooperativas que se ocupan del reciclado de los residuos desde hace varios días. La situación es bastante tensa y es por eso que pedimos que vengan de la Fiscalía. La seguridad acá la tienen que asegurar tanto la policía como ellos". Pero minutos después, ambos sectores llegaron a un acuerdo parcial y descongestionaron los ingresos.

"Nos dijeron que la Fiscalía va a venir a las 17 porque están en un juicio pero creemos que hay cuestiones más importantes y urgente que resolver y que además, la Fiscalía no tiene un solo trabajador", siguió.

"Si acá llega a haber algún problema, si llega a correr sangre por algún enfrentamiento, es pura y exclusivamente por la ausencia de las autoridades que corresponden, más allá de la falta de diálogo de parte del Ejecutivo. Es imprescindible que acá estén las autoridades judiciales y las policiales a los efectos de ordenar este conflicto", afirmó.