Ante la inminente llegada de tormentas a Mar del Plata, preocupa la posible falta de servicios por parte del Emsur ya que los trabajadores se encuentran desde hace cuatro días imposibilitados para salir del complejo, ante una manifestación por parte de el movimiento MTE y la Cooperativa Cura.

El conflicto radica en el labor de reciclado por parte de cartoneros, carreros y recicladores, los cuales indicaron necesitar nuevas y mejores condiciones para trabajar. Sin embargo la cuestión llegó a una etapa judicial y ante esto, el sector indicó: “Quieren criminalizar la protesta pero esto no es así. Queremos que los compañeros reciban lo que merecen de forma digna”.

Sobre esto, Santiago Bonifatti, presidente de Emsur dialogó con El Marplatense y dijo: "Lo que está sucediendo es que desde el martes a las 7 de la mañana, un grupo perteneciente a la Cooperativa Cura y al Movimiento MTE, bloqueó el ingreso y egreso de los vehículos oficiales tanto camiones como camionetas que salen a trabajar. De esta forma impiden desde hace cuatro días consecutivos que el departamento de Higiene Urbana, el cual se ocupa de la limpieza de microbasurales, el Departamento de Poda, el cual hace las selectivas y las emergencias, el de Espacios Verdes que sale a cortar el pasto, el de Plagas que hace las desratizaciones, salgan a trabajar".

"Cuatro días consecutivos impidiendo, bajo el argumento de que hay una lista de demandas para mejorar el lugar en el que trabajan. La verdad es que nosotros prestamos un servicio de separación en origen, le llevamos a los recicladores el material, ellos lo trabajan en un galón municipal el cual es brindado de forma gratuito, donde nosotros pagamos la luz, todos los servicios, donde ponemos los camiones para levar a los carreros al centro, la pala para retirar el rechazo, los contenedores. Pero como el programa de bolsa verde está funcionando mucho mejor, hoy tenemos un problema de escala que requiere de algunas mejoras pero de ninguna manera el Municipio puede aceptar que sea de forma extorsiva, no dejando salir a trabajar hasta que se les de lo que piden", indicó.

Y adhirió que "en la audiencia el Municipio llevó la misma posición, la cual es si no se levanta el corte inmediatamente, no habrá mesa de diálogo. Esto no es si vos me das, yo te doy. Acá hay dos organizaciones que se tienen que hacer responsables de los daños que se pueden ocasionar que hay tormenta, alerta amarilla del servicio meteorológico de la Provincia con ráfagas de hasta 80KM y nosotros no podemos sacar los equipos de poda, los de higiene. Se pueden obstruir bocas de tormenta, que eso lleve a inundaciones y sumado a todo lo que no se pudo hacer esta semana. Es grave lo que está pasando", mencionó.

"Ellos dicen que no se pueden ir con las manos vacías. Yo como presidente del Emsur, ofrezco un ámbito de diálogo municipal como siempre lo hicimos porque los conozco, hace años que trabajamos juntos. Pero esta no es la forma en la que se pueden obtener cosas sino todo lo contrario y vamos cada vez peor".

"A veces uno intenta hacer el análisis completo de las cosas. Si yo digo que el jueves, viernes y sábado de la semana pasada compartimos con esas cooperativas el festival P3rla, dándoles un stand y el martes nos bloquean tempestivamente durante cuatro días, uno no lo puede creer. Nosotros siempre apostamos al diálogo pero no puede hacerse nada mediante la extorsión", cerró Bonifatti.