Así es la nueva vida de los lobos marinos que vivían en el Aquarium
Los cuatro lobos marinos fueron trasladados a Mundo Marino luego del cierre definitivo del oceanario marplatense y ya atraviesan su proceso de adaptación bajo cuidado especializado.
Los cuatro lobos marinos fueron trasladados a Mundo Marino luego del cierre definitivo del oceanario marplatense y ya atraviesan su proceso de adaptación bajo cuidado especializado.
El animal presentaba manchas de hidrocarburos en su cuerpo y un muy mal estado. Se lo recuperó y hoy fue devuelto a su hábitat.
Se trata de un proyecto que ingresó al Concejo Deliberante. La propuesta, responde a la necesidad de actualizar la normativa municipal acorde a los paradigmas éticos y científicos actuales.