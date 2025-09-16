Ingresó al Concejo Deliberante un proyecto que busca prohibir la instalación de nuevos zoológicos, acuarios y oceanarios, así como la renovación de habilitaciones de los ya existentes en el Partido de General Pueyrredon. La iniciativa apuesta por una transformación “profunda” en materia de protección animal y ambiental.

La propuesta, que lleva la firma del el concejal Diego García de Unión por la Patria, responde a la necesidad de actualizar la normativa municipal acorde a los paradigmas éticos y científicos actuales, que cuestionan la exhibición de animales con fines recreativos o comerciales. El proyecto se alinea con tendencias internacionales que promueven la prohibición de la explotación animal y fomentan un vínculo más respetuoso entre la comunidad y el medio ambiente.

En la ciudad, antecedentes como la ordenanza que regulaba oceanarios o la que prohibió la venta de fauna silvestre, reflejan un contexto en el que el encierro de animales era aceptado. Sin embargo, con un marco legal nacional más estricto y una mayor conciencia social, se plantea la necesidad de un cambio definitivo en las políticas locales.

García expresó que “durante años se lucró con el encierro de animales como si fueran un espectáculo. Eso quedó en el pasado. Tenemos que construir una mirada distinta, donde se respete a cada especie y su libertad en su propio hábitat y no se la utilice con fines económicos”.

“Este proyecto es una forma de decir que en nuestra ciudad no hay lugar para prácticas que ya no tienen sentido en el Siglo XXI, no queremos a los animales en piletas o tras las rejas”, agregó el edil sobre el proyecto que aguarda su tratamiento en las comisiones del Concejo.

