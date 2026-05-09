Tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata, cuatro lobos marinos que formaban parte del histórico parque acuático iniciaron una nueva vida en Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú. Se trata de Ciro, Joaco, Naza y Mía, ejemplares que fueron reubicados como parte del operativo dispuesto luego de la clausura definitiva del predio ubicado junto al Faro de Punta Mogotes.

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El traslado se realizó bajo supervisión veterinaria y con protocolos especiales para garantizar el bienestar de los animales durante el viaje. Según informaron desde el parque receptor, los lobos marinos comenzaron a adaptarse favorablemente a su nuevo entorno y permanecen bajo seguimiento permanente de especialistas.

Los ejemplares convivían desde hace años en el Aquarium marplatense, que cerró sus puertas tras más de tres décadas de funcionamiento. El establecimiento había sido uno de los principales oceanarios del país y albergaba distintas especies marinas, además de desarrollar tareas de rehabilitación y conservación de fauna.

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Desde Mundo Marino explicaron que los animales cuentan ahora con espacios preparados especialmente para su adaptación y atención sanitaria. El proceso incluye controles clínicos, monitoreo de comportamiento y una integración progresiva con el nuevo ambiente.

El cierre del Aquarium generó repercusión en Mar del Plata y reabrió el debate sobre el funcionamiento de este tipo de espacios dedicados a animales marinos. Mientras tanto, la historia de Ciro, Joaco, Naza y Mía representa uno de los primeros capítulos del destino de las especies que habitaban el tradicional complejo costero.

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