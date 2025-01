Luego de un gran 2024 conmemorando los 20 años de la salida de su emblemático álbum "Las palabras y los ríos", y en donde colgaron el cartel de localidades agotadas en sus más de 30 presentaciones recorriendo el país y varias ciudades de Chile, Eterna Inocencia regresa a Mar del Plata para su único show en la Costa Atlántica de este verano. Las entradas ya se encuentran a la venta en alpogo.com.

Llegando a sus 30 años de carrera ininterrumpida, Eterna Inocencia se consolidó como un valioso grupo de culto dentro del hardcore y punk de Latinoamérica. La banda, integrada por Guillermo Marmol (voz), Roy Ota (guitarra), Alejandro Navajas (bajo), Federico Lombardi (guitarra) y Germán Rodriguez (batería), ha marcado un estilo único que los destaca en la escena.

Desde sus comienzos, la banda ha cantado en inglés y español, combinando melodías con denuncias, y logrando así ser una de las primeras en su estilo. Derechos del niño y la mujer, skateboard, amor y rabia, todo está condensado en la música y en la historia de Eterna Inocencia.

Sus giras, realizadas desde la ética del Do It Yourself (“Hazlo tú mismo”) y con la autogestión como bandera, los han llevado a territorios como Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, España y Suiza.

Luego de nueve discos de estudio, un disco en vivo y un DVD que registra la potencia del directo, este grupo formado por músicos profesionales, que dividen sus tiempos con otras actividades como la docencia y la medicina, está en su mejor momento gracias a la combinación de madurez musical con una incansable avidez por mantener vivo un mensaje tan sentimental como reivindicativo, lo que ellos mismos consideran la razón de su existir.

En agosto de 2022 lanzaron su más reciente álbum: “No Bien Abran Las Flores”. Se trata de su retorno después de la pandemia, una selección de 12 canciones que remiten a algunas de sus influencias del post punk. Para presentar este trabajo, Eterna Inocencia realizó una gira con más de 30 presentaciones en los escenarios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Tandil, Neuquén, La Plata, y muchas ciudades más de Argentina. El tour incluyó también paradas en Uruguay y una extensa gira por Chile (Santiago, Valparaíso, Talca, Rancagua y Punta Arenas, entre otros).

En 2024, además de la gira festejando los 20 años de la edición de un disco clave dentro de la discografía de EI como lo es, Las palabras y Los ríos, el grupo tuvo una increíble cantidad de actividad. Se editó su primer disco Punkypatin en vinilo en Europa, y también un boxset con sus primeros cinco discos en formato cassette.

Y también editaron una edición especial en vinilo y cd del disco Las palabras y los ríos, el cual incluía los demos del disco encontrados y remasterizados, y se agotó rápidamente.

En cuanto a lanzamientos digitales, publicaron Episodio 1 Santiago de Chile y Episodio 2 Buenos Aires, tanto en video como en audio, reflejando dos de los shows más importantes que hicieron en el año en los teatros Coliseo y Flores.