Estudiantes y padres de la ESEA N°1 Polivalente de Arte convocaron a una medida de fuerza para este jueves 4 a las 07:30 en las afueras de la institución (Juan Bautista Alberdi 2401), donde se manifestarán contra acciones del equipo directivo del Instituto de Profesorado de Arte Adolfo Ábalos (IPA), con quien comparten edificio, y para exigir la destitución del inspector de Educación, Juan Carlos Nizzi.

Ads

Según denunciaron, Nizzi -quien además se desempeña como vicedirector del IPA- mantiene desde hace tiempo conflictos de intereses que afectan la convivencia entre ambas instituciones y le impiden cumplir adecuadamente sus funciones.

En este contexto, señalaron como hecho reciente la instalación de una microcámara oculta en el Salón de Usos Múltiples (SUM) por parte del equipo directivo del IPA, una decisión que calificaron como “muy grave e ilegal”, especialmente por tratarse de un espacio utilizado por estudiantes -muchos de ellos menores de edad- tanto para clases como para cambiarse.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, indicaron que existen reiteradas quejas contra el inspector por presuntos tratos indebidos hacia estudiantes, pese a lo cual continúa en funciones.

La medida fue impulsada por el Centro de Estudiantes, que convocó a la comunidad educativa a participar de la protesta, que incluirá la no asistencia a clases y el corte de la calle en la cuadra del establecimiento hasta obtener una respuesta por parte del Consejo Escolar.

Ads