Estrenarán en el Museo MAR el documental “La casa de El Eternauta”
Se verá el próximo jueves a las 18:00 con entrada gratuita. Tras la proyección habrá un conversatorio con la presencia del director y figuras como Juan Sasturain.
El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció el estreno del documental La casa de El Eternauta, dirigido por Mariano Mucci, que se proyectará el próximo jueves 8 a las 18:00 en el auditorio del Museo MAR (López de Gómara y la costa), con entrada gratuita y por orden de llegada.
El audiovisual recorre la historia de la emblemática historieta El Eternauta, la vida de su autor Héctor Germán Oesterheld y el destino de su familia.
El relato toma como punto de partida la casa ubicada en Béccar, provincia de Buenos Aires, donde vivieron los Oesterheld y que también funcionó como escenario dentro del propio cómic. La propuesta ofrece un acercamiento íntimo a los vínculos entre ficción, memoria y tragedia.
Tras la proyección se realizará un conversatorio con la participación del director, Soledad Quereilhac (doctora en Letras e investigadora del Conicet) y el escritor Juan Sasturain, bajo la moderación de Casiana Battista, productora ejecutiva y presidente de Universo Audiovisual Cooperativa.
