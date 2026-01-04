El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció el estreno del documental La casa de El Eternauta, dirigido por Mariano Mucci, que se proyectará el próximo jueves 8 a las 18:00 en el auditorio del Museo MAR (López de Gómara y la costa), con entrada gratuita y por orden de llegada.

El audiovisual recorre la historia de la emblemática historieta El Eternauta, la vida de su autor Héctor Germán Oesterheld y el destino de su familia.

El relato toma como punto de partida la casa ubicada en Béccar, provincia de Buenos Aires, donde vivieron los Oesterheld y que también funcionó como escenario dentro del propio cómic. La propuesta ofrece un acercamiento íntimo a los vínculos entre ficción, memoria y tragedia.

Tras la proyección se realizará un conversatorio con la participación del director, Soledad Quereilhac (doctora en Letras e investigadora del Conicet) y el escritor Juan Sasturain, bajo la moderación de Casiana Battista, productora ejecutiva y presidente de Universo Audiovisual Cooperativa.

