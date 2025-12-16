Se estrenará este jueves 18 a las 18:00 en el Museo MAR (López de Gómara y la costa) la película Julio & Carol, un proyecto documental de Tobin Dalrymple, dirigido por Poll Pebe Pueyrredón. La función será con entrada gratuita.

Cuarenta años después de su muerte, Julio Cortázar sigue siendo un autor reconocido, una figura muy querida dentro de los pilares de la literatura del Siglo XX. Sin embargo, se conoce bastante poco sobre su último amorío, con Carol Dunlop, la estadounidense expatriada, treinta años menor que él, que dejó a su hijo en Montreal para embarcarse en un romance de cuento de hadas con Julio Cortázar durante los últimos años de sus vidas, en París.

La película explora por primera vez la historia de amor de Julio y Carol, antes, durante y después de su colaboración en la escritura de la novela Los autonautas de la cosmopista (1983).

Desde los sinuosos callejones de Aix-en-Provence hasta un polvoriento garaje en Pigalle, pasando por Montreal bajo la nieve, los muelles de Marsella y un sótano en Buenos Aires, nos encontramos con sus familias y amigos, así como con las personas impactadas por esta historia.

Gracias a testimonios recientes, ilustraciones dibujadas a mano e impresionantes imágenes de archivo, revelamos el imperecedero legado de Julio y Carol. Es una historia de amor genuina y a menudo perturbadora, aún más cautivadora, increíble y desgarradora que las obras más surrealistas del autor argentino.

Tobin Dalrymple es licenciado en periodismo y literatura de la universidad canadiense Carleton University. Escritor independiente de revistas y productor de radio, dirige una agencia de podcasting y marketing de contenido con su marca desde su hogar en Montreal, Quebec. Poll Pebe Pueyrredón es un realizador audiovisual argentino. Comenzó su carrera en 2004 como docente en la Universidad de Buenos Aires y en paralelo creando efectos especiales para el cine.