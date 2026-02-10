El Teatro Tronador BNA obtuvo cinco estatuillas este lunes en una nueva entrega de los Premios Estrella de Mar (tres fueron para La ballena y dos para La llamada), en una ceremonia que reconoció al dúo Pimpinela como Estrella de Mar de Oro y a Mirtha Legrand como Estrella de Mar de Diamante.

Ads

La ballena fue premiada como Mejor Drama, pero además se llevó las estatuillas de Mejor Dirección para Ricky Pashkus (que compartió con su trabajo en Pretty woman, el musical) y de Mejor Actor en Drama para Julio Chávez.

Por su parte, la comedia musical La llamada recibió dos estatuillas, una de ellas a César “Banana” Pueyrredón como Mejor Actor de Musical y a Juli Castro, que fue distinguida como Revelación.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a los ganadores del Estrella de Mar de Oro, los Pimpinela también obtuvieron durante la ceremonia realizada en el Hotel Provincial la distinción al Mejor Recital de la temporada.

Ads