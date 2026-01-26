En medio del avance de la causa judicial por presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, salió a defender el accionar de su cartera y rechazó las versiones que indicaban que estaba al tanto de los hechos antes de asumir en el cargo.

Según sostuvo, el ministerio intervino “con celeridad y responsabilidad” una vez que las víctimas se acercaron a pedir ayuda.

A través de sus redes sociales, la funcionaria afirmó que los equipos especializados priorizaron el acompañamiento y los tiempos de las denunciantes, y calificó como falsas las afirmaciones que buscan instalar que el ministerio demoró su intervención.

“Decir que reconocí saber de los hechos antes de asumir no solo es falso, sino que busca debilitar las políticas públicas contra la violencia machista”, expresó.

Las declaraciones se producen luego de que trascendiera una publicación periodística que señalaba que Díaz conocía los rumores desde 2019, cuando aún no estaba al frente del ministerio.

En ese contexto, la ministra remarcó que la investigación judicial tomó impulso recién en 2024, a partir de la aparición de nuevas víctimas y la reactivación de los expedientes por parte de la fiscalía.

La causa tiene como imputados a dos empleados del Senado bonaerense, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, quienes permanecen detenidos. La investigación, que tramita en la justicia provincial, ya reúne cinco denuncias de mujeres que relataron situaciones de abuso, coerción y control sistemático en el marco de una estructura con rasgos sectarios.

Días atrás, el juez de Garantías Juan Pablo Masi sostuvo que existen elementos suficientes para mantener las detenciones mientras avanza la investigación, y describió un patrón de encierro, aislamiento y sometimiento de las víctimas. Según los testimonios incorporados al expediente, los acusados se presentaban como líderes de una organización denominada “Orden de la Luz”.

En ese marco, Díaz advirtió que los cuestionamientos al Ministerio de Mujeres “revictimizan a las denunciantes” y buscan desacreditar el rol del Estado en el acompañamiento de este tipo de situaciones.

Fuente: Diputados bonaerenses