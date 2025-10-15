Este viernes 17 Mar del Plata se sumará a la celebración de La Noche de las Bibliotecas bajo el lema Las bibliotecas viven. Organizado por diversas instituciones culturales y educativas, consistirá en una serie de actividades simultáneas en múltiples bibliotecas para promover la diversidad literaria y cultural. Las puertas de los centros participantes se abrirán de 17:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.

Entre las propuestas destacadas se encuentran la Timba Literaria, el Tarot Literario, Tertulia - Bretón, Ping Pong Literario, Poesía a la Carta, Haikus y Scrabble, entre otras dinámicas interactivas que invitan a la exploración creativa y el diálogo.

Las bibliotecas involucradas incluyen la Nicolás Avellaneda (Joaquín V. González y Storni), el Servicio de Información Documental Liliana Befumo de Boschi de la Facultad de Humanidades (Complejo Universitario de Funes y Peña); la Gladys Smith (Los Eucaliptus 642), la Biblioteca Central (Peña 4046); y la Revolución de Mayo (Libertad 5265). Además, participarán las bibliotecas escolares de la EES Nº9 de Batán, la Escuela Técnica Nº4 y la EES Nº3.

“Este encuentro transforma las palabras en puentes que conectan el pasado con el presente, y el conocimiento con la imaginación, fomentando un espacio de encuentro comunitario y enriquecimiento cultural”, señalaron desde la organización.

