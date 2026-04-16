El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) realizará este viernes de 09:00 a 12:00 una nueva jornada del Punto Verde en Puán entre Alejandro Korn y José Hernández, junto a la Escuela Municipal N°4, en el barrio Cerrito Sur, donde vecinos podrán reciclar residuos y participar de actividades educativas.

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El dispositivo itinerante tiene como objetivo darles una segunda vida a materiales que no se descartan en la bolsa verde y recorre distintos espacios públicos del distrito. En esta edición, se sumará el Programa PREVENIR, una propuesta educativa que se desarrolla todos los viernes con charlas sobre ambiente y desarrollo sostenible destinadas a escuelas primarias y secundarias.

En simultáneo, especialistas en gestión ambiental y residuos del EMSUR brindarán exposiciones sobre uso sostenible de los recursos naturales, manejo de residuos sólidos, control de plagas y biodiversidad.

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Durante la jornada, los vecinos podrán acercar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) como teclados, CPU, monitores, celulares y pequeños electrodomésticos, aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y recargables, y lentes de sol, recetados y armazones en desuso para su reinserción en la cadena productiva. También se recepcionarán plásticos, metales, vidrios, papel y cartón.

Como incentivo, quienes participen recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

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Desde la organización recordaron que el Punto Verde no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio.

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La iniciativa promueve la articulación de acciones para el cuidado del ambiente junto a empresas de triple impacto, en el marco de una gestión integral de residuos. Para conocer el cronograma completo, se puede consultar el sitio oficial del Municipio www.mardelplata.gob.ar/puntosverdes.