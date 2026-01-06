Mar del Plata dará inicio a la temporada de verano con el tradicional lanzamiento de la primera bola, que se realizará este sábado 10 a las 22:30 en el Casino Central, con la presencia de autoridades provinciales y una programación especial que incluirá música en vivo, degustaciones y transmisión por streaming a otros establecimientos de la ciudad.

La ceremonia tendrá lugar en la Sala de Juegos del Casino Central (avenida Patricio Peralta Ramos 2148), y contará con la participación del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y del presidente de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof. El evento será transmitido en vivo por streaming al Casino Sasso y al Hermitage Hotel, permitiendo que todos los casinos de la ciudad inauguren la temporada de manera simultánea y compartan el primer número del verano.

Desde las 20:00, el público podrá participar de una previa especial que incluirá una degustación de más de 30 etiquetas de vinos argentinos. La noche se completará con propuestas musicales y artísticas, entre ellas la presentación de Ornella & the Sugardaddies, DJs en vivo y la participación de la Guardia del Mar, sumando espectáculo y celebración a una de las tradiciones más esperadas del verano marplatense.

La apertura de la temporada forma parte de una tradición histórica de los casinos bonaerenses. El pasado sábado el Casino de Miramar inauguró su temporada junto a autoridades y referentes locales, con una importante concurrencia de público. En esa ocasión, el número colorado 18 fue la primera bola del verano.

El Casino Central abre todos los días de 11:00 a 04:00, mientras que durante los fines de semana las máquinas tragamonedas funcionan las 24 horas.

El cronograma continúa hoy en el Casino de Tandil; el jueves en Sierra de la Ventana y Necochea; el viernes en Monte Hermoso; el domingo en Pinamar, y finalizará en el Casino Trilenium de Tigre, en una fecha a confirmar.