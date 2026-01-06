Este sábado se hará el lanzamiento de la primera bola en el Casino Central
Será con un evento del que participarán autoridades provinciales. Habrá números artísticos, gastronomía y se transmitirá por streaming.
Será con un evento del que participarán autoridades provinciales. Habrá números artísticos, gastronomía y se transmitirá por streaming.
El tradicional evento será a las 22 en la sala de juegos del Casino Central. Durante enero y febrero estará abierto todos los días de 11 a 4, con entrada gratuita.