Cuesta creer que el debut de Alan Rickman en el largometraje haya sido su villano del clásico de acción Duro de matar. De la misma manera, es difícil pensar hoy que el debut de Val Kilmer, que murió esta semana a los 65 años, haya sido en la icónica comedia de los 80’s ¡Súper secreto! Pero así fue. La diferencia es que Rickman tenía antecedentes en miniseries y telefilms británicos, mientras que Kilmer era un completo desconocido para los espectadores de cine. Sin embargo, para el actor, sería el puntapié inicial de una carrera que sobre todo en los ochentas y noventas, lo tendría como un intérprete destacado, uno de los más prometedores de su generación.

Es verdad que su carrera fue por caminos diferentes, incluso, a los que él mismo había imaginado, con participaciones en películas que juró odiar, como Top Gun de Tony Scott, y aspiraciones a premios como su caracterización mimética de Jim Morrison en The Doors, que finalmente no llegaron. Pero sobre todo en esas primeras dos décadas, trabajó en films populares y con directores importantes como Willow de Ron Howard, Corazón de trueno de Michael Apted, Fuego contra fuego de Michael Mann. Tan popular fue que hasta lo convocaron para interpretar a Bruce Wayne/Batman en la fallidísima Batman eternamente. Y de odiar Top Gun terminó trabajando otras dos veces con su director en Escape salvaje (guión de Quentin Tarantino) y Deja Vu.

Kilmer fue un actor talentoso y carismático, pero a la vez muy difícil de llevar por su carácter díscolo que volvió imposibles algunos rodajes. Con el tiempo, una enfermedad mermó su participación en el cine y todo ese proceso de su salud quedó reflejado en el documental Val de Ting Poo y Leo Scott. Sin embargo quién diría, luego de haber odiado durante años a Top Gun, que su despedida del cine sería precisamente en la notable secuela Top Gun: Maverick, donde el director Joseph Kosinski y la estrella Tom Cruise le dedican un momento cinematográfico inolvidable y sumamente emotivo.

Pero dejemos de hablar del final de la vida de Kilmer para hablar del comienzo, con su primera película, la comedia icónica de 1984 ¡Súper secreto! Aquella es una de las obras más celebradas del trío de directores Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker (conocidos como ZAZ), que fueron los reyes de la comedia cinematográfica de aquella década. Venían de un éxito gigantesco con ¿Y… dónde está el piloto?, que en 1980 había costado alrededor de 3,5 millones de dólares y había recaudado sólo en Estados Unidos y Canadá 83 millones. Para ¡Súper secreto! contaron con un presupuesto de 9 millones y en esos mismos territorios apenas recaudó algo más de 20.

No se podría decir que ¡Súper secreto! fue un fracaso, pero sí que tal vez la ausencia de figuras, más allá de las breves apariciones de intérpretes con enorme trayectoria como Omar Sharif, Jeremy Kemp, Michael Gough o Peter Cushing, le impidió llegar a un público mayoritario. O tal vez las películas de guerra con elementos de films musicales a lo Elvis Presley que satirizaban ya no estaban tan de moda como los films catástrofe de los que se mofaban en ¿Y… dónde está el piloto? Como sea, eso no impidió que ¡Súper secreto! se convirtiera en una de las comedias de culto más importantes de la historia.

La presencia de Kilmer en aquella película fue un elemento clave para su funcionamiento. El actor, que tenía tan sólo 24 años en aquel momento, y era una figura reconocida del teatro, llegó precisamente al casting gracias a que los directores lo vieron sobre las tablas junto a Sean Penn y Kevin Bacon. Sin embargo la prueba no fue todo lo satisfactoria que se esperaba, sobre todo porque Kilmer confesaría que su personaje no lo ayudó al ser “vacío”, pero los ZAZ quedaron impresionados porque el actor llegó vestido como Elvis Presley.

Es que precisamente ¡Súper secreto! puede ser vista también como una comedia musical, en la que las referencias van desde los Beach Boys en el delirante número de apertura, pasando por la histeria Beatle, hasta fundamentalmente Elvis Presley en la creación de Nick Rivers, ese cantante norteamericano que cae en Alemania Oriental para participar de un festival de rock con el que los nazis buscan entretener a las masas y que se termina involucrando en la Resistencia. La película tiene uno de los elementos indispensables de las comedias del trío ZAZ, y que Val Kilmer recreó impecablemente: si bien todo es un disparate, la actuación tiene que ser seria, en otro registro. Así los chistes pasaban por debajo, arriba, a los costados o en el fondo, mientras los actores seguían actuando en una película bélica.

Lo de los chistes que pasan alrededor de los personajes hace que la película deba ser vista incontable cantidad de veces para descubrir todos los chistes que la integran. Algunos (les juro porque me pasó) se hacen evidentes después de ver la película decenas de veces. Y otros chistes eran guiños más cómplices, como por ejemplo el póster de Cher que aparece en la pared de la celda donde Nick Rivers cae preso. Por ese entonces, la cantante y actriz mantenía una relación con Kilmer.

Otro detalle que ennoblece la actuación de Kilmer en esta comedia, su debut cinematográfico, es que el actor cantó todas las canciones de la película, desde el rockito Tutti Frutti hasta esa balada pegajosa que hace estallar la histeria de la platea, Spend this night with me. De hecho, cuando se editó la banda sonora de la película, los temas aparecían interpretados por el personaje, Nick Rivers.

Y no podemos olvidar Straighten the rug aquel número en la pizzería nazi, donde todos se ponen a bailar al ritmo de Nick Rivers luego de que fuera reconocido por unos fanáticos. Un baile que incluye pisos agujereados, alfombras que se enrollan solas, relojes con la imagen de Hitler, mujeres que son revoleadas durante el baile, camareros con peluquines y una de las frases icónicas, que es remera: cuando finalmente se descubre la identidad de Rivers luego del número musical, y el miembro de la Resistencia Albert Potato dice a cámara: “¡Este no es Mel Torme!”. ¡Súper secreto!, un clásico inoxidable y el mejor recuerdo de Val Kilmer.