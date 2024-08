La Zona Campeonato del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” tendrá este miércoles un adelanto. Se jugará la Fecha 12 del certamen buscando emparejar dos zonas que tienen disparidad de participantes.

Como en este grupo de equipos que pelean en lo más alto hay dos clubes más que en la Zona Reválida, tanto la Fecha 12 como la 13 que son las últimas del calendario serán adelantadas para emparejar el cierre de la fase regular.

En ese sentido, este miércoles 28 de agosto se disputará la jornada completa con horario de inicio de los cotejos desde las 15, a excepción de River vs Nación que se juega 15:45 en el "Juan José Carnevali" y Kimberley vs Norte a las 15:30.

En lo más alto se encuentran Círculo Deportivo y Atlético Mar del Plata que tendrán que jugar ante Alvarado que está último y Peñarol; respectivamente aunque uno como visita y el otro en condición de local.

Once Unidos es otro de los que espera que resignen puntos para volver a la cima y para ello, tendrá que ganar su compromiso frente a San José. Justamente los dos partidos que irán fuera del horario del resto, tiene como protagonista al “millonario” y el “Dragón” que están a dos puntos de los líderes.

PROGRAMACIÓN - DECIMOSEGUNDA FECHA - SEGUNDA FASE - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Círculo

15hs, Abboud, López y Monsalves

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs San José

15hs, Llona, Zagaglia y Galante

Cancha: Quilmes - Quilmes vs Argentinos del Sud

15hs, Miranda, Montero y Correa

Cancha: Banfield - Banfield vs Talleres

15hs, Nuesch, Cajal y Melga

Cancha: Mar del Plata - Mar del Plata vs Peñarol

15hs, Debrina, Mustafá y Bravo

Cancha: River - River vs Nación

15:45hs, Mella, Baquero y S. Ruíz Díaz

Cancha: Kimberley - Kimberley vs Dvo. Norte

15.30 hs, Millas, Martínez y Brizuela