El ciclo de cine internacional que se realiza en el Museo MAR (López de Gómara y la costa) tendrá función este jueves a las 18:00, en la continuidad de su repaso por lo más destacado de la filmografía alemana: será con el largometraje Copilot de Anne Zohra Berrached. Se recuerda que esta propuesta forma parte del programa Kino Federal auspiciado por el Instituto Goethe.

La película cuenta una historia de amor, atravesada por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Cuando la astuta estudiante de ciencias Asli conoce al carismático Saeed a mediados de los 90’s, es amor a primera vista. Se casan y Asli jura ser fiel a Saeed y no traicionar nunca sus secretos. Su futuro parece prometedor, pero con la llegada del Siglo XXI, Saeed toma una decisión que no sólo destrozará los sueños de Asli, sino que sacudirá el mundo entero.

La directora señaló que “vivimos en una época en la que cada vez más familias y relaciones están divididas por la ideología. Queríamos llevar a la gran pantalla una historia de amor marcada por la polarización política. Es una historia de amor, pero también es una exploración de las diferencias culturales, la verdad, la fe, la confianza y el engaño”.

Anne Zohra Berrached nació en Erfurt, ex RDA, en 1982. Tras licenciarse en Educación Social, trabajó como profesora de teatro en Londres. Posteriormente se licenció en la Academia de Cine de Baden-Württemberg, donde dirigió el cortometraje documental Saint & Whore, seleccionado en más de 80 festivales internacionales.

Su primer largometraje, Dosmadres, se proyectó en la Perspektive Deutsches Kino de 2013, donde ganó el premio Diálogo en Perspectiva de la Berlinale. Su segundo largometraje, 24 semanas, se estrenó en la Berlinale y recibió el Premio de Plata del Cine Alemán.

