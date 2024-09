Desde que Javier Milei asumió la presidencia son meses tumultuosos para el mundo de la cultura, especialmente por las políticas aplicadas y el recorte a todos los organismos, con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) como botín de guerra. Dentro de ese esquema, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata sufrió un desfinanciamiento por parte del Estado que lo obligó a buscar nuevas alianzas, con la presencia más activa de la Municipalidad de General Pueyrredon. Pero del desfinanciamiento se pasó a la acefalía, cuando las máximas autoridades del evento renunciaron y todo parecía naufragar. Finalmente con la confirmación de Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos en la dirección artística fueron surgiendo novedades, con vistas al 21 de noviembre, fecha inaugural de la 39ª edición.

“La impresión que se puede tener de afuera es que de golpe con la partida del anterior director artístico y del anterior de presidente como que el Festival se desbandó, y eso nunca fue así. El mismo equipo con el que ellos estuvieron trabajando continuó y es el que está trabajando con nosotros. Se viene trabajando intensamente, nunca se detuvo. Pero sí es complicado entrar cuando faltan unos pocos meses. Dentro de todo siento que vamos muy bien”, comentó Gabriel Lerman en una entrevista realizada en el programa Funcinema Radio.

Lerman es periodista y desde hace años está instalado en Los Angeles, donde además forma parte de la organización de los Globos de Oro. También es integrante de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, que es la institución que organizó el primer Festival de Mar del Plata, en 1954.

En un presente de incertidumbres, Lerman tiene objetivos a largo plazo: “Nosotros no entramos a este festival para quedarnos un año, entramos al festival con la mirada de construir hacia el futuro. Lo que nos parecía importante para esta edición era que el festival no sólo no se achicara, sino que creciera, lo cual en estos tiempos que corren es algo muy complicado. Y va a ser uno de los logros, este festival va a ser ligeramente más grande que la última edición, que fue muy reducida”.

Lerman confió que una de las cosas que tenían en claro era que “esta edición tenía que mantener todas las competencias, todas las secciones y aumentar aunque sea ligeramente la cantidad de películas”. Por eso hace unos días se anunció oficialmente que continuaban las secciones competitivas como las competencias Internacional, Latinoamericana de Largometraje y Cortometrajes, Argentina de Largometrajes y Cortometrajes, Estados Alterados y Work In Progress, además de secciones como Panorama, Mar de Chicos y Chicas, Hora Cero, Autores y Nuevos Autores.

Si bien Lerman y Stamadianos están trabajando de lleno en la próxima edición, entienden que el trabajo más arduo comienza a partir del 1 de diciembre, cuando culmine el 39° Festival. “Siempre hay una situación que va más allá del festival que hace que sea complejo soñar en grande, pero nosotros soñamos, así que después si lo vamos a poder conseguir o no la realidad nos sopapeará. Venimos con ganas de hacer crecer el festival. Con Jorge, mi codirector, somos muy argentinos, pero tenemos mucha experiencia afuera del país y entendemos el lugar que debe tener Mar del Plata mirándolo desde afuera, que hoy no lo tiene. Entonces ahí va a ser el mayor trabajo, en cambiar esa perspectiva en el mundo de los festivales sobre Mar del Plata”.

-¿Cómo es la relación con Stamadianos?

Jorge es uno de mis mejores amigos y parte de la razón de que hubiera aceptado meterme en esta aventura, fue que la íbamos a hacer juntos. Es una buena persona por sobre todas las cosas, es un amante del cine, es alguien que conoce la industria desde adentro porque estuvo muchos años en Fox en Estados Unidos y después durante 15 años en Argentina. Antes de que Netflix y Amazon vinieran con esta estrategia de armar series con elencos latinos para el mercado latinoamericano, Fox lo hacía y el que organizaba esas series era Jorge. Es alguien que sabe cómo funciona la industria. Es un egresado de la escuela del Instituto, dirigió una película. Pensamos en lo que tiene que ver con el cine muy parecido.

-¿Cómo es la dinámica que se da entre ustedes compartiendo el rol?

Somos nuevos en el mundo de hacer la dirección artística de un festival de cine. Yo tengo 30 años de recorrer festivales de los grandes y de los chicos por todo el mundo como periodista, pero nunca estuve de este lado del mostrador. Y él tampoco lo hizo, entonces estamos descubriendo cuáles son los problemas de un festival de cine, cómo hay que manejarlo al tomar decisiones, cómo seleccionar las películas, por qué esta sí y por qué esta no. Ese es el trabajo cotidiano que estamos haciendo, también seleccionando jurados, pero nos complementamos. En este momento él está más más metido quizás en la selección de las películas y yo estoy un poco más metido en la difusión del Festival, en traer figuras. Pero trabajamos todos los días codo a codo muy amablemente. Nos entendemos mucho y nos respetamos, a veces miramos una película y a él le gusta más y a mí menos, y a otras veces al revés, pero entendemos por qué hay que pasarla o por qué no hay que pasarla. Tenemos una cantidad de películas limitada, no son las que nosotros quisiéramos pasar. Quisiéramos pasar la cantidad que se pasaba hace diez años, que eran 300, pero sabiendo que no tenemos 300 lugares es complicado.

UN FESTIVAL VIDRIERA

Como bien comentó Lerman, es “complicado” competir en el circuito de festivales con miles que hay en todas partes del mundo, y algunos con presupuestos altísimos aportados por sponsors privados. Sin embargo, bajo su óptima, Mar del Plata tiene algo que la distingue y que le permite ser una vidriera: su fecha. “Está en el medio de la carrera por los premios, a partir de septiembre en el cine comienza la carrera para llegar al Oscar. Es una carrera en la que se invierte muchísimo dinero, en la que los directores y celebridades se entregan por completo”.

En ese sentido la fecha marplatense ingresa en el mismo cuadro que festivales como los de Venecia, Telluride o Toronto, que es donde estas películas se pelean por conseguir un espacio. El director artístico recordó lo que pasó el año pasado en Mar del Plata con la presencia de La sociedad de la nieve y los eventos organizados por Netflix. Sin embargo, consideró que lo que están buscando “es que no sea la excepción, que sea la rutina. Eso hoy no pasa y este año no creo que pase, pero Mar del Plata tiene el potencial de ocupar ese lugar, hay que hacer un trabajo”.

Para eso, Lerman comentó que todo el año que viene “va a haber que recorrer festivales de cine, va a haber que hablar con las compañías, con las celebridades y explicarles uno por uno por qué es importante que vaya a Mar del Plata, por qué es importante que la película”. Ante esto, aseguró que cuando se rumoreó que se podía cambiar la fecha, con Stamadianos se mostraron contrarios a esa posibilidad.

“Es tan importante esa fecha, que la gente está mirando todas las películas que después van a estar entre las nominadas. Entonces la idea que nosotros tenemos es que por ahí el año que viene todas esas películas que están mostrando acá se muestran en Mar del Plata. Y entonces en Argentina no tengan que esperar a febrero o marzo para que estrenen las películas que compiten por el Oscar, se las puedan ver en Mar del Plata dos meses antes”, explicó el director artístico.

-Pensando en nuestra economía, ¿ese festival con estrellas se puede hacer sin dinero y con ingenio?

No, es muy complicado, nos hemos dado de narices. Por un lado está el tema de Acción de Gracias, en lo que tiene que ver con Estados Unidos, que es una celebración más importante que la Navidad y todos quieren estar con sus familias, pero por el otro lado 17 horas de vuelo es un problema. Es un problema cuando tienen agendas muy ocupadas y tienen muchos proyectos, pero todo es posible. El Festival puede traer estrellas, si están dispuestas a venir, si están dispuestas a subirse un avión y viajar 17 horas. Pasa que hoy en día Mar de Plata no existe en el panorama internacional, es casi una quijotada. Pero si conseguimos en el futuro que esté en ese calendario, van a subirse al avión, van a viajar porque en el pasado ocurrió.

RENOVACIÓN

La situación de Lerman y Stamadianos no puede obviar que su ingreso al Festival de Mar del Plata está relacionado con cambios políticos por parte del Gobierno libertario, que han generado la antipatía del mundillo cinéfilo. En ese sentido Lerman se encargó de aclarar que “hay un equipo que nunca paró, un equipo de programadores que también es el mismo de la gestión anterior. Nosotros no agregamos a nadie, no sacamos a nadie. No sé si hubo gente que se fue, pero nosotros no tuvimos ninguna participación en el cambio”.

En cuanto al rol que ambos han ocupado desde el comienzo de su gestión, confió que “entramos y tomamos el toro por las astas con lo que había. Es un muy buen equipo de gente: todos aman el cine, todos ponen lo mejor de ellos, todos quieren que el festival sea un éxito. Así que enseguida nos integramos a un equipo, no vinimos a decirles lo que tienen que hacer”.

-Existen miradas enfrentadas respecto de un festival con estrellas o un festival de cine de autor…

¿Por qué tiene que haber una dicotomía? ¿Por qué no pueden pasar las dos cosas? Un festival ¿para qué sirve? Para que uno, por empezar como audiencia, pueda ver aquello que regularmente no puede ver. Y también sirve para que los nuevos autores encuentren una plataforma. Tiene que haber espacio para las dos cosas, lo ideal es tener suficiente espacio como para poder mostrarlo todo. Cuando tenés una limitación es más complicado, pero se puede hacer. No vamos a hacer un festival de las estrellas, ni de Hollywood, esa no es la idea. Digamos, ese es un potencial. Esto se puede hacer el año que viene, que nos traigan todos los peliculones que después van a competir por el Oscar. Pero no le vamos a quitar el espacio al director de culto, que por ahí el que le gusta ese tipo de cine está esperando que llegue Mar de Plata para ir a ver esas películas porque después no las encuentra.

-¿Cómo manejan la situación de que mucha gente del ambiente del cine está enojada con las políticas que adoptó el actual Gobierno nacional?

Nosotros estamos haciendo un festival de cine con nuestra mejor voluntad, estamos trabajando para que sea un éxito y para que la gente que vaya a ver las películas salga contenta del cine. Después hay cosas que uno no maneja. Nosotros somos solamente los directores artísticos de un festival y estamos tratando de que ese festival siga teniendo el lugar que debe tener. Después, no tenemos nada que ver, es algo que nos excede.