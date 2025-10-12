El SMN anticipó para este domingo precipitaciones de variada intensidad que se extenderán a lo largo de toda la jornada, bajo una alerta amarilla por tormentas vigente desde la madrugada hasta las primeras horas del día.

Se espera una baja en los valores térmicos, con una mínima de 11°C y una máxima que apenas rondaría los 15°C.

En cuanto al viento, se prevé que cambie de dirección varias veces: comenzará soplando desde el noreste, rotará al noroeste por la mañana y se asentará del oeste durante la tarde, manteniéndose así hasta la noche.

