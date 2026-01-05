Dos mujeres fueron detenidas en el microcentro de Mar del Plata acusadas de realizar estafas reiteradas mediante el uso de tarjetas de crédito robadas, tras un operativo policial desplegado en la zona comercial de calle Rivadavia.

El procedimiento se llevó a cabo en la noche del domingo 4 de enero, en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/26, cuando personal policial aprehendió a dos mujeres de 30 y 34 años luego de que realizaran compras en distintos comercios con tarjetas que no eran de su propiedad. Entre los locales afectados se encuentran Lola, Trocca Calzados y Alfis Jeans, este último ubicado en Rivadavia al 2800, donde finalmente fueron interceptadas.

Durante la requisa se secuestraron tarjetas bancarias, prendas de vestir nuevas, $75.910 en efectivo y 35 dólares estadounidenses. Posteriormente, en la Comisaría Primera, una turista de 54 años reconoció dos de las tarjetas incautadas, las cuales estaban a su nombre y habían sido sustraídas horas antes.

La causa quedó en manos de la UFI N°10 del Departamento Judicial Mar del Plata, que avaló las aprehensiones, dispuso el secuestro de los elementos incautados y notificó a las imputadas en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal, ordenando además su traslado a la Unidad Penal N°50.

