El Zhen Fa 7 operó durante los últimos 13 años en aguas del Pacífico Sur, frente a Ecuador, Perú y Chile, y en el Atlántico Sur, frente a la Patagonia argentina. Según la Unidad de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., se identificaron múltiples indicadores de trabajo forzoso en sus operaciones, conforme a criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Estados Unidos tiene normas para la importación y algunas tienen que ver con prohibir productos que tengan que ver con la pesca ilegal o de abuso de derechos humanos”, explicó Milko Schvartzman, experto en pesca ilegal del Círculo de Políticas Ambientales y uno de los denunciantes del caso. Según señaló, la orden de incautación está respaldada por pruebas y se trata de una decisión “bastante excepcional”.

Uno de los casos más resonantes vinculados a este buque es el de Daniel Aritonang, un marinero indonesio que murió tras enfermarse a bordo por una pésima alimentación y no ser desembarcado a tiempo. Fue bajado de urgencia en Montevideo y falleció al día siguiente. El hecho fue revelado por una investigación del medio Outlaw Ocean.

“Esta sanción del Zhen Fa 7 es muy importante porque demuestra cómo algunos puertos son cómplices, como el de Montevideo. La Argentina debería ratificar el acuerdo de la OMC y así tendríamos menos de estos casos”, agregó Schvartzman.

En paralelo, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI) se alcanzó un tratado clave para la seguridad de pescadores y buques pesqueros, aún pendiente de entrada en vigor. Aunque el Congreso argentino ya aprobó los acuerdos, siguen sin ser ratificados por el Poder Ejecutivo, pese a que el país es uno de los más afectados por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Fuente: TN