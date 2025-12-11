Los casos de botulismo infantil en Estados Unidos aumentaron a 51 en 19 estados, en el marco de un retiro nacional de fórmulas infantiles potencialmente contaminadas, según una actualización difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Ads

La evidencia epidemiológica y de laboratorio apuntó a que la fórmula ByHeart Whole Nutrition podría estar contaminada con Clostridium botulinum, la bacteria que provoca botulismo infantil. Tanto la compañía como la FDA se encuentran investigando la causa raíz de la contaminación, y el organismo regulador advirtió que no puede descartar que todos los productos de la marca estén afectados.

Los CDC ampliaron la definición de caso e identificaron 10 infecciones adicionales

En respuesta al brote, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ampliaron su definición de caso para incluir a cualquier bebé que haya consumido fórmulas ByHeart desde marzo de 2022. Antes, solo se consideraban los cuadros con inicio posterior al 1 de agosto de 2025.

Ads

Con esta ampliación, los CDC identificaron 10 casos adicionales con fechas de inicio entre diciembre de 2023 y julio de 2025, ampliando así el periodo de análisis. En total, las fechas de inicio de la enfermedad van del 24 de diciembre de 2023 al 1 de diciembre de 2025.

Los 51 bebés afectados fueron hospitalizados, aunque no se han reportado muertes hasta el momento. Los pacientes tienen entre 16 y 264 días de vida, y el 43% son niñas, informó la FDA.

Ads

Equipos de salud pública estatales y locales están entrevistando a los cuidadores para identificar alimentos consumidos en el mes previo a la enfermedad. Todos los bebés habían sido alimentados con fórmula en polvo ByHeart Whole Nutrition antes de presentar síntomas.

ByHeart, la FDA, los CDC y autoridades sanitarias estatales continúan realizando pruebas adicionales, cuyos resultados se esperan en las próximas semanas. La FDA señaló que su investigación sigue centrada en determinar el punto exacto en el proceso en el que ocurrió la contaminación.

Puede interesarte

Fuente: NA