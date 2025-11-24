Las negociaciones en Ginebra entraron en una fase decisiva, con Washington presionando para cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en medio del escepticismo de Kyiv y el silencio inflexible del Kremlin.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las conversaciones avanzan “enormemente”, aunque evitó detallar los puntos consensuados.

El optimismo del funcionario contrastó con la tensión del día: el presidente Donald Trump había criticado horas antes a la dirigencia ucraniana por su “falta de gratitud”, pero luego se declaró satisfecho con los reportes sobre los avances. Aun así, Ucrania mantiene objeciones a varios tramos del plan impulsado por Estados Unidos.

Entre los puntos más sensibles figura la cesión de territorios estratégicos del Donbás, una línea roja histórica para Kyiv. La propuesta contempla convertir esa zona en un área desmilitarizada rusa, algo que implicaría retirar tropas ucranianas de regiones defendidas durante años y consideradas vitales para la seguridad nacional.

Washington también plantea limitar el tamaño de las fuerzas armadas ucranianas a un máximo de 600.000 efectivos, medida que genera preocupación en Europa por la vulnerabilidad que podría provocar ante futuras agresiones. La Casa Blanca deslizó que espera cumplimiento y advirtió que podría retirar apoyo militar si no hay acuerdo.

En un comunicado oficial, el gobierno estadounidense afirmó que Ucrania ve reflejadas sus principales demandas, seguridad, desarrollo económico, protección de infraestructura y soberanía política, en el último borrador. Sin embargo, persiste una incógnita central: qué disposición real tiene Moscú a ceder en algo.

Hasta el momento, el Kremlin no ha retrocedido en ninguna de sus exigencias máximas, y Rubio evitó confirmar si Estados Unidos le pedirá concesiones equivalentes a Rusia. Para lograr lo que Washington llama una “paz duradera y completa”, convencer a Moscú podría ser la pieza que aún falta en un tablero volátil.

